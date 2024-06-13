“30 ülke, BRICS üyeliği için sırada bekliyor”

Emre ERGÜL

Küresel medya, BRICS’e özel başlık açmaya başlarken; Rusya’dan art arda açıklamalar gelmeye başladı. BRICS’in ortak bir para birimi ve bir merkez bankası oluşturacağını açıklayan Rusya, dün de BRICS’e olan yoğun ilgiyi duyurdu. Ülkenin Çin Büyükelçisi Igor Morgulov, South China Morning Post gazetesine kaleme aldığı köşe yazısında, BRICS’e girmek için 30 ülkenin sırada beklediğini yazdı.

Morgulov, ülke ismi vermezken; Bolivya, o ülkelerden biri olduğunu açıkça dile getirdi. Güney Amerika ülkesinin Devlet Başkanı Luis Arce BRICS'in küresel dinamikler üzerindeki etkisine dikkat çekti: "Günümüzde dünya düzeni, çok kutupluluk ve çok taraflılığa dayalı, daha adil ve daha dengeli bir duruma doğru kayıyor." BRICS ekonomilerinin ABD hakimiyetine meydan okumada etkili olduğunu belirten Arce, ülkeler arasında gelişmiş işbirliği ve tamamlayıcılık için bir umut temsil ettiğini ekledi.

“BRICS ülkeleri yeni Soğuk Savaş'a karşı durabilir”

Rusya’da düzenlenen BRICS toplantısına katılan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de BRICS ülkelerinin barışı destekleyebileceğini ve 'yeni Soğuk Savaş'a karşı durabileceğini açıkladı: “BRICS bağımsızlığa ve nesnelliğe bağlı kalmalı, uluslararası toplumun barış konusunda fikir birliğini desteklemeli ve her türlü bahaneyle 'yeni bir soğuk savaş'ın kışkırtılmasına karşı çıkmalı.”

BRICS toplantılarında müttefiklerinin mevkidaşlarıyla biraraya gelen Yi, ülkesinin bu ülkelerle ilişkileri hakkında da şu açıklamaları yaptı:

ÇİN-RUSYA: “Çin-Rusya ilişkilerini geliştirmek, her iki tarafın da ilgili temel çıkarlara dayanarak yaptığı, küresel eğilimlere ve zamanın akışına uygun stratejik bir seçimdir. Rusya'nın blok başkanlığını tamamen desteklemeye istekliyiz. Çin, stratejik odağı sürdürmek, işbirliği potansiyelini keşfetmek, dış baskılara yanıt vermek ve ikili ilişkilerin sağlam ve sürekli ilerlemesini teşvik etmek için Rusya ile çalışmaya isteklidir."

ÇİN-BREZİLYA: "Çin, Brezilya'nın Latin Amerika bölgesindeki önemli nüfuzuna değer verir ve Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ve Güney Ortak Pazarı arasındaki işbirliğini ortaklaşa teşvik etmeye istekliyiz.”

ÇİN-İRAN: “Çin, ikili ilişkilere stratejik bir perspektiften bakmak, ikili ilişkilerin gelişim rotasını yönlendirmek, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde koordinasyonu kapsamlı bir şekilde derinleştirmek ve bölgesel ve dünya barışına daha fazla katkıda bulunmak için İran'la çalışmaya hazırdır.”