30 yıl boyunca hiç izin almadan çalıştı: Yayınladığı video ile servet kazandı

ABD'nin Las Vegas şehrindeki Uluslararası Harry Reid Havaalanındaki restoranlarda yaklaşık 30 yıl boyunca çalışan 56 yaşındaki Kevin Ford, çalıştığı süre boyunca hiç izin kullanmadı.

USA Today'de yer alan habere göre, 1995 yılında işe başlayan Ford, sırt ağrılarına rağmen velayetini aldığı iki kızına bakabilmek ve faturalarını ödeyebilmek için hiç durmadan çalıştı.

HMSHost, Cinnabon, Frankly Gourmet, Burger King gibi restoranlarda çalışan Ford, ek iş yaparak geçimini sürdürmek ile uğraştı. Ford, 27 yıl boyunca ne kadar çok çalıştığını sosyal medya platformu TikTok'ta yayınladığı bir video ile gösterdi.

Kızı bağış kampanyası başlattı

USA Today'e verdiği demeçte "kirayı zar zor çıkarıyordum" diyen Ford, daha önce yöneticilerin iş yıldönümlerini kutlamak için çalışanlara anahtarlık, ödül veya hediye kartı gibi hediyeler verdiğini, ancak COVID-19 salgını sırasında bunların kesildiğini söyledi.

Ford, "O zamanlar çok sevdiğim müdürüm bana doğum günümde bir dilim pasta getirdi ve 'Mutlu Yıllar' dedi. Bundan birkaç gün sonra bana çanta hediye ettiler. Çanta aldığım için mutluydum çünkü orada 30 ve 35 yıldır çalışan ancak hiçbir şey alamayan insanlar vardı" dedi.

Fordun imdadına ise kızı yetişti. Ford'un kızı Seryna, yayınladığı video viral olan babası için bağış kampanyası başlattı. Seryna'nın başlattığı bağış kampanyası, yaklaşık 450 bin dolara ulaştı. Toplanan bağış, Fordu'un Las Vegas'ın yaklaşık 15 dakika dışında bir ev satın almasını sağladı.

Bağışların kendisini kurtardığını ve hayatını sonsuza dek değiştirdiğini söyleyen Ford, bağış yapan kişilere "Beni hayata bağladılar. Herkesin çocukları ve gelecekleri için birikim yapması gerektiğine inanıyorum. Benim için bu hayali gerçekleştirdiler" diye seslendi.