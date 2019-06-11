'300 binden fazla Suriyeli sivil Türkiye sınırına yakın kamplara kaçtı'

11 Haziran 2019

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısında nisan ayından bu yana tırmanışa geçen yoğun çatışmalardan dolayı 300 binden fazla sivilin Türkiye sınırına yakın kamplara sığınmak zorunda kaldığını bildirdi.

BM'nin alt kuruluşlarından Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki şiddetin birçok yerde insani yardım operasyonlarını engellediği belirtildi.

Çatışmalardan dolayı WFP ve ortaklarının özellikle İdlib'in güney kesimindeki yardım dağıtımlarını durdurmak zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, Hama'nın kuzeyinde bulunan Madik Kalesi civarındaki 7 bin kişiye de mayıs ayından bu yana ulaşılamadığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin kuzeyinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Hama'nın kuzeyi, İdlib'in güneyi ve Halep'in batısında nisan ayından itibaren tırmanışa geçen yoğun çatışmaların 300 binden fazla sivili, Türkiye sınırı yakınında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplara kaçmak zorunda bıraktığı bildirildi.

Ayrıca uydu görüntülerine göre, son haftalarda bölgede en az 18 bin dönüm tarım arazisinin yakıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA