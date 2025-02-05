300 Milyon Euro'yu aşacak: AB, Türkiye'ye hibe desteği sağlayacak

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Jurgis Vilcinskas, Türkiye'ye AB Katılım Öncesi Mali Yardım Fonları (IPA) kapsamında 310 milyon Euro'luk hibe sağlayacağını ifade etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Vilcinskas, 2025-2027 yıllarında verilecek hibe desteğiyle Türkiye'deki şirketlerin rekâbetçiliğini artırmanın amaçlandığını kaydetti.

AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Vilcinskas ayrıca, birlik olarak Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine 780 milyon Euro finansal destek sağladıklarını ve bu süreci desteklemeyi sürdüreceklerinin de altını çizdi.

"Şirketlerin, doğa dostu işletmelere dönüşmesini istiyoruz"

Jurgis Vilcinskas, 310 milyon Euro'luk hibe desteğinin sivil toplum, temel haklar, çevre, enerji, ulaştırma, eğitim, istihdam ve rekabet edilebilirlik anlamında önceliklendirilen alanlarda verileceğini ifade etti.

Türkiye ve AB arasındaki ticari ilişkiler hakkında da açıklamalarda bulunan Jurgis Vilcinskas, şirketlerin doğa dostu işletmelere dönüşmesini istediklerine vurgu yaptı:

"Türkiye'deki şirketlerin, doğa dostu ve sürdürülebilir işletmelere dönüşmesini istiyoruz, şirketlerin rekabetçiliğini artırmak için de çalışmalar yapıyoruz."

Vilcinskas, şirketlerin daha fazla dijitalleşme çalışmaları yapmaları ve müşterilerinin beklentilerini daha iyi karşılamaları gerektiğine de işaret etti.

ABD-AB ticari ilişkileri

Vilcinskas, "ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte AB'ye ek gümrük vergisi getirilme olasılığına karşı bir ön hazırlığınız var mı?" sorusunu, "Bu konuda herhangi bir spekülasyona yol açmak istemem ancak bu ihtimaller doğrultusunda ABD tarafından bir açıklama yapılmış değil. ABD bizim en büyük ticaret hacmine ulaştığımız ülkelerden, o nedenle herhangi bir bozulmadan kaçınmayı arzu ediyoruz." şeklinde cevaplandırdı.