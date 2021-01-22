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32 kişinin öldüğü Bağdat’taki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Bağdat’ta dün 32 insanın hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün 32 insanın canına mal olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ın merkezinde düzenlenen çifte intihar saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bağdat’ın Tayaran Meydanı’ndaki saldırıda 32 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralanmıştı.