37 yaşında İrlanda'nın en genç başbakanı oldu

Leo Varadkar'ın sürpriz istifasından 1 ay sonra İrlanda yeni başbakanını seçti.

Parlamentonun alt kanadında (Dail) yapılan oylamayla 37 yaşındaki Simon Harris, ülkenin en genç başbakanı olarak tarihe geçti.

Oylamada 69'a karşı 88 oyla yeni Başbakan olan Harris, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'i resmi konutunda ziyaret etti.

Simon Harris, Cumhurbaşkanı Higgins'in onayının ardından resmen ülkenin yeni Başbakanı ilan edildi.

Harris, X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda, "Herkes için Başbakan olacağım; tüm halkımızın umutlarını, hayallerini ve özlemlerini gerçekleştirmek için her gün çalışacak bir Başbakan..." ifadesini kullandı.

Varadkar'ın 20 Mart'ta hükümet ve partideki görevinden istifa etmesi üzerine Harris, 24 Mart'ta iktidardaki Fine Gael'in yeni lideri seçilmişti.