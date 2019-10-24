39 kişinin ölü bulunduğu TIR ile ilgili ayrıntılar belli oldu

24 Ekim 2019

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir TIR'ın arkasında ölü bulunan 39 kişinin, Çin vatandaşı olduğu öne sürüldü.

Ülkenin güney doğusundaki Essex'te Waterglade sanayi sitesinde bir TIR'ın arkasındaki konteynerde dün ölü bulunan 39 kişiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İngiliz basını, polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, kurbanların Çin vatandaşı olduğunu iddia etti.

Düzensiz göçmen olduğu düşünülen 39 kişinin soğutuculu konteynere nerede, ne zaman ve nasıl girdiği ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Kurbanların, sıcaklığın eksi 25 dereceye kadar düştüğü konteynerde donarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Belçika ve Bulgaristan bağlantısı

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge limanına salı günü yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet limanına varan konteynerin, burada Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait TIR tarafından alındığı ve bulunduğu sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, TIR'ın Varna'da İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı adına kayıtlı bir şirkete ait olduğunu doğruladı.

TIR'ın Bulgaristan'dan 2017'de çıktığı ve bir daha dönmediği de kaydedildi.

Kuzey İrlanda'da iki adrese baskın

İngiliz polisi olayla ilgili Kuzey İrlanda'da iki adrese baskın düzenlendiğini belirterek daha fazla ayrıntı vermedi.

Polis, dün TIR'ın Kuzey İrlandalı sürücüsü Mo Robinson'ı (25) gözaltına almıştı.

Robinson'ın tırıyla, Kuzey İrlanda'dan İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'e gittiği ve oradan da feribotla Galler'in Holyhead limanına geçtiği tahmin ediliyor.

İngiliz polisi dün sabahın erken saatlerinde aldığı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde TIR ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

Konteyner dün akşam saatlerinde detaylı inceleme ve kurbanların kimlik tespit çalışmaları için farklı bir yere taşınmıştı.

İngiltere'nin liman kenti Dover'da da 2000'de bir konteynerde 58 Çinlinin cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA