4 astronot 200 gün sonra dünyaya döndü

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 6 aylık çalışmasını tamamlayan dört astronot bir günlük uçuşun ardından SpaceX Crew Dragon kapsülü ile Meksika Körfezi'ne iniş yaparak dünyaya döndü.

Endeavour (Çaba) isimli Dragon kapsülü Dünya'nın atmosferine giriş yaptıktan sonra bugün TSİ 06.30 civarında Florida açıklarına paraşütle iniş yaptı. NASA süreci internet üzerinden canlı yayınladı.

Gerçek zamanlı kızılötesi görüntülerde kapsülün denize iniş yapmadan önce Körfez üzerinde bir meteor gibi süzüldüğü görüldü.

SpaceX kontrol merkezinden bir kişi astronotların güvenli bir şekilde dönüş yaptığını doğruladıktan sonra astronotlara "Endeavour, SpaceX adına size Dünya'ya hoş geldiniz diyorum" dedi. Astronotlardan biri "Geri dönmek güzel" dedi.

NASA'nın Uzay Operasyonları Başkan Yardımcısı Kathy Lueders, ABD'den uzaya gönderilen şimdiye kadarki en uzun görev olduğunu ve 199 gün sürdüğünü söyledi. Bir önceki rekor bu yıl SpaceX ve NASA ortaklığı ile yapılan ve 168 gün süren başka bir göreve aitti.

Kapsülden ilk olarak NASA'dan 50 yaşındaki pilot Megan McArthur ve görev sorumlusu 54 yaşındaki Shane Kimbrough ayrılırken onlardan sonra Japon ekip arkadaşları 52 yaşındaki Akihiko Hoshide, son olarak da Avrupa Uzay Ajansı'ndan 43 yaşındaki Fransız astronot Thomas Pesquet ayrıldı.