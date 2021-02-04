4 bin farklı mutasyon tespit edildi: COVID-19'a karşı aşılarda karma deneyler başladı

İngiltere, dünya üzerinde yeni tip koronavirüsün (COVID-19) 4 bin farklı mutasyonu olduğunu açıklarken, ilaç şirketleri ve araştırmacılar Pfizer ve AstraZeneca'nın ürettiği koronavirüs aşılarının peş peşe kullanımının hastalığa karşı yaratacağı bağışıklık tepkisini ölçmek için deneylere başladı.

İngiltere Aşı Dağıtım Bakanı Nadhim Zahawi, koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'daki mutasyonları da dahil olmak üzere binlerce mutasyonunun tespit edildiğini söyledi.

Nadhim Zahawi, mevcut aşıların yeni mutasyonlara karşı etkili olmama ihtimalini ise düşük olarak ifade etti.

Zahawi Sky televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şu an mevcut aşıların (koronavirüsün) kent ya da diğer mutasyonlar üzerinde özellikle de hastalığı ağır geçirme ya da hastaneye yatışları azaltma konusunda etkili olmama ihtimali düşük." dedi.

Zahawi, "Pfizer-Biontech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve diğer tüm aşı üreticileri aşılarını daha da geliştirmek ve sayısı 4,000'e ulaşan koronavirüsün tüm varyasyonlarına karşı aşıların daha da etkili olması için çalışıyor." dedi.

Araştırma dergisi British Medical Journal'a göre virüsün var olan binlerce mutasyonundan çok azı virüsün davranışını değiştirecek potansiyele sahip.

VUI-202012/01 olarak bilinen koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonunda virüsün insan hücrelerine bağlandığı spike proteininde değişiklikler bulunuyor. Bu da büyük ihtimalle virüsün insanlar arasında daha hızlı yayılmasına neden oluyor.

Zahawi, "Dünyanın en geniş genetik dizileme endüstrisine sahibiz - dünyadaki genetik dizileme endüstrisinin yaklaşık yüzde 50'si (İngiltere'de). Tüm mutasyonların kayıtlarını tutuyoruz, böylece sonbaharda veya daha sonra ortaya çıkacak her türlü zorluğa karşılık vermeye hazırız." dedi.

Aşı yarışı

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre SARS-CoV-2 olarak bilinen yeni koronavirüs, 2019'un sonlarında Çin'de ortaya çıkmasından bu yana dünya genelinde 2.27 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kişi başına yapılan aşı sayısına göre İsrail şu anda açık farkla dünyanın en fazla aşı yapan ülkesi konumunda bulunurken İsrail'i Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Bahreyn, ABD ve ardından İspanya, İtalya ve Almanya izliyor.

İngiliz bilim insanları ise bugün yeni bir deneye başlayarak Pfizer ve AstaZeneca'nın koronavirüs aşılarını art arda uygulamanın ne kadar etkili olduğunu değerlendirecek.

Bağışıklık tepkisine yönelik ilk verilerin haziran ayında toplanmış olacağı ifade edildi.

Yaklaşık 800 kişinin katılması beklenen deneyde aşılar 4 ve 12 haftalık aralarla uygulanacak.