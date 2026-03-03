4 milyon dolarlık füzeye 20 bin dolarlık dron: Savaş yıpratma denklemine döndü

İran ile ABD ve müttefikleri arasındaki gerilim üçüncü gününde karşılıklı hamlelerle sürerken, çatışmanın giderek bir “yıpratma savaşı” niteliği kazandığı değerlendiriliyor.

Hava saldırılarına dron misillemesi

Cumartesi günü ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava operasyonlarıyla başlayan süreçte Tahran yönetimi, misilleme olarak bölgedeki ABD üsleri, enerji tesisleri ve bazı sivil alanları Şahit-136 (Shahed-136) tipi insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.

20 bin dolarlık İHA’ya karşı 4 milyon dolarlık füze

ABD üretimi Patriot hava savunma sistemleri, İran kaynaklı İHA ve balistik füzelere karşı yüzde 90’ın üzerinde başarı sağlıyor. Ancak askeri çevreler, maliyet ve tedarik açısından ciddi bir dengesizliğe dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 bin dolara mal olan bir Şahit-136 İHA’sını etkisiz hale getirmek için kullanılan tek bir Patriot füzesinin maliyeti 4 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

Stimson Center Kıdemli Analisti Kelly Grieco, tabloyu şu sözlerle yorumladı:

"İran, savunmacıların mühimmatını bitirmeyi ve Körfez ülkelerinin siyasi iradesini kırmayı hedefliyor. Bu, İran açısından operasyonel olarak mantıklı bir yıpratma stratejisidir."

Katar’ın Patriot stokları 4 gün mü yetecek?

Bloomberg News’in ulaştığı bir iç değerlendirmeye göre, mevcut saldırı temposu sürerse Katar’ın Patriot füze stokları yalnızca dört gün içinde tükenebilir. Bu analiz, Doha yönetiminin çatışmanın sonlandırılması yönünde diplomatik girişimlerini de açıklıyor.

Uzmanlar, İran’ın yılbaşından bu yana 1.200’ü aşkın mühimmat kullandığını, bunların önemli bölümünün düşük maliyetli dronlardan oluştuğunu ifade ediyor. Daha yüksek yıkım gücüne sahip balistik füzelerin ise ilerleyen safhalar için saklanıyor olabileceği belirtiliyor.

"Askeri birimler izole şekilde hareket ediyor"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de yaptığı açıklamada askeri unsurların sivil otoriteden bağımsız hareket ettiğini vurgulayarak, "Askeri birimlerimiz şu anda izole bir şekilde, kendilerine önceden verilmiş talimatlar doğrultusunda hareket ediyor" dedi.