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  3. 4 Rus diplomatı Litvanya, Letonya ve Estonya'da "istenmeyen kişi" ilan edildi
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4 Rus diplomatı Litvanya, Letonya ve Estonya'da "istenmeyen kişi" ilan edildi

Rusya'nın diplomatik temsilciliklerinde çalışanları "istenmeyen kişi"  ilan eden ülkeler arasına Litvanya, Letonya ve Estonya da katıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Litvanya 2, Letonya ve Estonya birer olmak üzere 4 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederken, diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre tanındı. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis  ise Avrupa Birliği'nde (AB) “daha az Rus ajanı” bulunması gerektiğini  söyledi.

Litvanya 2, Letonya ve Estonya da birer olmak üzere toplam 4 Rus  diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini duyurdu. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergeis, “diplomat kılığına girmiş
Rus ajanı olan bu kişilerin” diplomatik statülerine uymayan  faaliyetlerde bulunduklarını belirtirken, söz konusu çalışanlara  bulundukları ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre tanıdıklarını ifade  etti. Landsbergeis, "Avrupa Birliği'nde (AB) daha az Rus ajanı  bulunmalı. Çek dostlarımız onların emsalsiz faaliyetlerine ışık  tutuyor" şeklinde konuştu.

Estonya Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı  açıklamada, ülkedeki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme  kararının 2104 yılında Çekya'da meydana gelen uluslararası hukuku  ihlal eden, Avrupa'nın güvenliği ve istikrarını baltalayan patlama ile  ilgili olduğunu belirtti.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkeviczs ise ülkesinin ne kendi  topraklarında ne de partner ve müttefiklerinin topraklarında yıkıcı  eylemlere tolerans göstermeyeceğini, bu nedenle Rus diplomatı sınır  dışı etmeye karar verdiklerini söyledi.

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