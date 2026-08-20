Mevlid Kandili ne zaman? 2026 Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında? Mevlid Kandili hangi gün? Mevlid Kandili ayın kaçında?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Körfez ülkelerinde ağustos ayının son haftasında tatil takvimi değişiyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman ve Bahreyn, Mevlid Kandili dolayısıyla uygulanacak resmi tatil günlerini açıkladı.

Ülkelerin hafta sonu düzenlerinin farklı olması nedeniyle tatil süreleri de değişiyor. BAE, Kuveyt ve Umman’da standart çalışma düzenine sahip bazı çalışanlar 3 günlük hafta sonu tatili yapabilecek. Bahreyn’de ise tatil hafta sonuyla birleşmeyecek.

Cumadan pazara 3 gün tatil

BAE hükümeti, Mevlid Kandili dolayısıyla 28 Ağustos 2026 Cuma gününü resmi tatil ilan etti.

Karar hem federal hükümet çalışanlarını hem de özel sektör çalışanlarını kapsıyor. Normal şartlarda cumartesi ve pazar günleri izinli olan çalışanlar böylece 28 Ağustos Cuma’dan 30 Ağustos Pazar’a kadar üç gün tatil yapabilecek.

Kuveyt'te tatil 27 Ağustos'ta başlayacak

Kuveyt'te ise 27 Ağustos Perşembe günü kamu kurumları için resmi tatil ilan edildi. Bakanlıklar, devlet kurumları, kamu otoriteleri ve diğer kamu kuruluşlarında normal faaliyetlere bir gün ara verilecek.

Kuveyt’te cuma ve cumartesinin hafta sonu olması nedeniyle standart mesai düzenindeki kamu çalışanları 27-29 Ağustos arasında üç gün izinli olacak. Çalışanlar 30 Ağustos Pazar günü yeniden işbaşı yapacak.

Kesintisiz tatil

Umman’da Mevlid Kandili tatili 27 Ağustos 2026 Perşembe günü uygulanacak. Ülkede cuma ve cumartesinin normal hafta sonu tatili olması nedeniyle standart çalışma düzenindeki çalışanlar için perşembe günü başlayan tatil 29 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek. Böylece Umman’da da üç günlük kesintisiz tatil oluşacak.

Umman, 2026'dan itibaren ulusal ve dini tatillerin büyük bölümünü yılın başında açıklamaya yönelik yeni bir sisteme geçti. Düzenlemeyle kamu ve özel sektörün çalışma takvimlerini daha önceden planlayabilmesi amaçlanıyor.

Bahreyn ise diğer üç ülkeden farklı bir tarih belirledi. Ülkede 25 Ağustos 2026 Salı günü resmi tatil olacak.

Karar kapsamında bakanlıklar, devlet daireleri ve kamu kurumları kapalı olacak. Ancak salı gününe denk gelen tatil, Bahreyn’in normal hafta sonuyla birleşmediği için üç günlük kesintisiz tatil oluşturmayacak.

Açıklanan takvime göre BAE’de tatil 28 Ağustos Cuma, Kuveyt ve Umman’da 27 Ağustos Perşembe, Bahreyn’de ise 25 Ağustos Salı günü uygulanacak. Tatilin kapsadığı çalışan grupları da ülkelere göre farklılık gösteriyor.

Böylece ağustos ayının son haftasında BAE, Kuveyt ve Umman’da belirli çalışan grupları için üç günlük hafta sonu, Bahreyn’de ise bir günlük resmi tatil uygulanacak.