40 derecenin üzerinde açık havada işçi çalıştırana 2 bin Euro ceza

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, çöl sıcaklarının etkisiyle, tüm belediyelere ve kamu kuruluşlarına yaptığı bilgilendirmede, yüksek hava sıcaklıklarına karşı tüm kurumların hazır olmasını, gerekli tedbirleri almasını istedi.

Uyarıda, vatandaşların gölgede ve serin yerlerde bulunması, kalabalıktan uzak durulması, beden gücü isteyen işlerden kaçınılması, güneşlenilmemesi, koşu, yürüyüş gibi sporların yapılmaması, açık renk kıyafetler giyilmesi ve hafif yemekler tercih edilmesi tavsiye edildi.

16-19 Temmuz tarihlerine özel önlemler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise hava sıcaklıklarının çok yüksek olacağı öngörülen 16-19 Temmuz tarihlerinde, kamu sektörü ve özel sektördeki tüm çalışanlar için özel tedbir alınmasına karar verdi. Üç gün boyunca saat 12.00 ile 17.00 arasında sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması halinde, açık havada yapılan inşaat, kurye hizmetleri ve ürün nakliyatı gibi işlerin durdurulmasına karar verildi.

Beyaz yakalılara uzaktan çalışma imkanı

Çarşamba ve perşembe günleri ise 38 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda tersanelerdeki çalışmaların durdurulması istendi. Bu kurallara uymayan işverenlere, her bir çalışan için 2 bin Euro para cezası kesileceği duyuruldu. Beyaz yakalılar ve memurlara ise 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda uzaktan çalışma imkanı sağlandı.

Atina Belediyesi de sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar için spor salonu, lokal gibi belediyeye ait klimalı salonları hafta sonuna kadar vatandaşların kullanımına açtığını duyurdu.