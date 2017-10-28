40 petrol kuyusunda denetim Bağdat'a geçti

28 Ekim 2017

Irak ordusunda görevli mühendis Albay Himam el Ubedili, Musul'un kuzeybatısında yer alan Zummar nahiyesinde Peşmerge'nin daha önce elinde tuttuğu 44 petrol kuyusunun 40'ında denetimin sağlandığını ifade etti.

Kuyulardan petrolün çıkarılması ve işlemin aksamaması için Bağdat'tan bir mühendis ekibinin gönderildiğini dile getiren Ubedili, "Mühendislerin herhangi bir zorlukla karşılaşmaması ve kesintisiz işlerini yürütebilmeleri için Irak güçleri bölgenin güvenliğini sağlamaya devam edecek" dedi.

Irak ordusu, federal polis ve onlara destek veren Haşdi Şabi'den meydana gelen ortak güçler, 16 Ekim tarihinde Peşmerge'nin 2014'den bu yana elinde tuttuğu Kerkük başta olmak üzere diğer tartışmalı bölgelere operasyon düzenleyip, aradan geçen 3 yılın ardından tekrar denetimi sağlamıştı.

Kaynak: AA