400 metrelik gemi karaya oturdu, ticaret yolu kapandı!

Dünyanın en önemli ticaret geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı, bir geminin karaya oturması nedeniyle kapandı.

Çin'den Hollanda'ya gitmekte olan Ever Green isimli 400 metrelik gemi, Süveyş Kanalı'nın kuzeyinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karaya oturdu. Tahminler kötü hava şartlarının olayda rol oynadığı yönünde.

59 metre genişliğindeki geminin kurtarılması için römorklarla çekme operasyonu başlatıldı. Ancak kanalın açılmasının ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

Kanal yetkililerinden gelen açıklamada, Ever Green’in gemisinin çekilmesi ardından kanalın açılmasını bekleyen 15 geminin olduğu belirtildi. Kanala gelecek olan gemilerin ise daha eski bir kanala yönlendirildikleri ifade edildi.

Yaralı ve sızıntı yok

Geminin mürettebat ve teknik sorumlusu Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), mürettebattan yaralanan olmadığını ve herhangi bir sızıntı olmadığını duyurdu.

BSM’den yapılan açıklamada, “Kazanın sebebi araştırılıyor, henüz bir yorum yapmak sadece spekülasyona neden olur” denildi.

Gemiyi bir time charter sözleşmesiyle kiralayan Tayvanlı Evergreen Marine Corp, gemi sahibinin geminin ani kuvvetli bir rüzgarın gövdesinin su yolundan sapmasına ve kazara dibe çarpmasına ve karaya oturmasına neden olduğundan şüphelendiğini söyledi.

Navula erişim gecikecek

Uzmanlar kanalın açılmasındaki herhangi bir gecikmenin zaten zorlu olan navluna erişimi de artıracağını belirtiyorlar.

Süveyş Kanalı’ndan küresel ticaretin hacmen yüzde 12’si ve deniz ticaretinin yüzde 10'u geçiyor.