44 Pulitzer Ödüllü gazete satıldı

08 Şubat 2018

Los Angeles Times'ın ana şirketi Tronc, 136 yıllık gazetenin satıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre Los Angeles Times, 500 milyon dolar nakit karşılığında biyoteknoloji milyarderi ve aynı zamanda doktor olan Soon-Shiong'a ait Nant Capital adlı şirkete satıldı.

Anlaşma gereği San Diego Union-Tribune ve bazı diğer yerel medya unsurlarının da yeni sahibinin kontrolüne geçtiği ifade edildi.

Satışla ilgili ilk açıklamasında Soon-Shiong, "Los Angeles Times'ın ödüllü gazetecilik geleneğini olduğu gibi sürdüreceğiz" dedi ve gazetede köklü bir değişiklik yapmayı düşünmediğini belirtti.

Yaklaşık 20 yıldır Chicago bazlı bir yayın grubunun elinde olan Los Angeles Times, ABD'de batı yakasının en büyük gazetesi olarak biliniyor ve topladığı 44 Pulitzer Ödülü ile tanınıyor.

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta da hissesi bulunan ve "ABD'nin en zengin doktoru" olan Güney Afrika doğumlu Soon-Shiong'un, 8 milyar dolarlık bir servetinin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA