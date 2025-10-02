443’ten fazla aktivist alıkonuldu! Küresel Sumud Filosu'ndaki 1 tekne hariç tüm tekneler durduruldu

İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve yaklaşık 500 aktivistin bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na müdahale etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, filodaki teknelerden biri hariç tümünün durdurulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Gemilerin hiçbiri aktif çatışma bölgesine girme veya deniz ablukasını delme girişiminde başarılı olamadı. Tüm yolcuların sağlık durumu iyi ve güvendeler. İsrail’e güvenli bir şekilde gidiyorlar. Oradan Avrupa’ya sınır dışı edilecekler. Son 1 gemi uzakta duruyor. Yaklaşırsa onun da girişimi engellenecek” denildi.

Aktivistler uluslararası sularda alıkonuldu

Küresel Sumud Filosu yetkilileri ise farklı bir açıklama yaparak, 47 ülkeden 443’ten fazla aktivistin uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkonulduğunu duyurdu. Açıklamada, “Aktivistlere tazyikli su sıkıldı, üzerlerine lağım suları döküldü ve iletişimleri kesildi” ifadelerine yer verildi.

Gözler uluslararası tepkilerde

Filoya yönelik İsrail müdahalesi, uluslararası kamuoyunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

İsrail aktivistlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilse de, müdahalenin uluslararası sularda gerçekleşmesi hukuksuz bir müdahale olduğundan dünya genelinde tepkiler gelmeye devam ediyor.