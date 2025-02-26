4,5 trilyon dolarlık vergi indirimi öngörüsü! ABD'de Trump'ın bütçe tasarısı Meclis'ten geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 10 yıl süresince 4,5 trilyon dolarlık vergi indirimi ve sınır güvenliği için daha fazla harcama yapılmasını öngören bütçe planı, Temsilciler Meclisi'nde onaylandı.

BBC'nin aktardığına göre, bu bütçe planı, savunma ve sınır güvenliği için yaklaşık 300 milyar dolarlık bir artış sağlarken, aynı zamanda 10 yıl içinde toplam 4,5 trilyon dolarlık vergi indirimi hedefliyor. Oylama sonucunda, 215 "hayır" oyuna karşı 217 "evet" oyu ile bütçe planı kabul edildi. Bununla birlikte, bu planın yasalaşabilmesi için, Senato ile bütçe taslağının birleştirilmesi ve diğer yasal aşamaların tamamlanması gerekecek.

"Büyük ölçüde zenginlere yarayacak"

Connecticutlı Demokrat Senatör Chris Murphy, Capitol Hill’de düzenlenen bir mitingde, vergi indirimlerinin büyük ölçüde zenginlere yarayacağına dikkat çekti. Murphy, bu bütçe tasarısını "yoksuldan alıp zengine vermek" olarak nitelendirerek, "ülke tarihindeki en büyük servet ve kaynak transferi" olarak değerlendirdi.

Eleştiriler geldi

Ayrıca, bütçe planının federal harcamalarda yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir kesinti öngörmesi, Demokratlar tarafından eleştirildi. Demokratlar, sağlık hizmetleri gibi sosyal güvenlik programlarında kesintiler yapılmasından endişe duyduklarını dile getirdi.