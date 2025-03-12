450 milyon galaksi incelenecek... NASA, SPHEREx teleskobunu fırlattı: Gökyüzünün 3 boyutlu haritası çıkarılacak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), evrenin derinliklerini incelemek ve gökyüzünün üç boyutlu haritasını oluşturmak amacıyla geliştirilen SPHEREx teleskobunu uzaya fırlattı.

NASA’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, SPHEREx ve PUNCH adlı uydular, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle yerel saatle 20.10'da uzaya gönderildi.

450 milyon galaksi incelenecek...

İki yıl sürecek SPHEREx misyonu kapsamında, 450 milyon galaksi incelenecek ve her altı ayda bir gökyüzünün üç boyutlu haritası çıkarılacak. Bilim insanları, bu gözlemlerle galaksilerin oluşumu ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi hedefliyor.

SPHEREx’in ayrıca, Samanyolu Galaksisi'nde donmuş su ve yaşam için gerekli molekülleri tespit etmeye yönelik araştırmalar yapacağı bildirildi.

Aynı fırlatma kapsamında uzaya gönderilen dört PUNCH uydusu ise Güneş’in dış atmosferini gözlemleyerek, güneş rüzgarlarının ve uzaydaki hava olaylarının nasıl meydana geldiğini inceleyecek.