453 günde Gazze'de 45 bin 553 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 553'e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 453 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 12 artarak, 45 bin 553'e, yaralı sayısının da 108 bin 379'a yükseldiği kaydedildi.
Hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu bildirilen açıklamada, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı bilgisi yinelendi.