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46 ülkeyle daha uçuşlar durduruluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu. Daha önce de 22 ülkeyle uçuşlar durdurulmuştu.

46 ülkeyle daha uçuşlar durduruluyor
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