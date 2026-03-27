4.8 milyon dolarlık Airbnb villası 800 kişilik parti sonrası harabeye döndü

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Celina kentinde yaşanan olay, kısa süreli kiralanan evlerdeki güvenlik risklerini yeniden tartışmaya açtı.

21 Mart akşamı 4,8 milyon dolar değerindeki bir Airbnb villasında düzenlenen parti, kısa sürede kontrolden çıkarak kaosa dönüştü. Sosyal medya üzerinden yayılan davet sonrası etkinliğe katılanların sayısı 500 ile 800 kişi arasında değişti.

En az 6 el ateş edildi

Celina polisi, gelen ihbarlar üzerine olay yerine sevk edildi. Yetkililer, parti sırasında silah sesleri duyulduğunu ve bazı kişilerin tehditlerde bulunduğunu açıkladı. En az altı el ateş edildiği belirlenirken, olayda yaralanan olmaması büyük bir faciayı önledi. Ancak içeride kanlı çarşaf ve havluların bulunması polisi endişelendirdi.

Lüks villada büyük tahribat

Parti sonrası villada ciddi hasar oluştu. Ev sahibi, evi kiralayan kişilerin yalnızca yedi kişilik küçük bir etkinlik düzenleyeceklerini söyleyerek kendisini yanıltığını belirtti.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik alana sahip villada; mobilyalar yerinden sökülüp garaja taşındı, duvar ve dekoratif parçalar kırıldı, mutfak tezgahları parçalandı.

Ev sahibi, gençlerin tezgahların üzerinde dans ettiğini ve bu nedenle büyük zarar oluştuğunu ifade etti.