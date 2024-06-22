49 Hacı hayatını kaybetti: Bakan görevden alındı

Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan’da bulunan 49 Tunuslunun hayatını kaybetmesi, Tunus’ta yoğun eleştirilere yol açtı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Diyanet İşleri Bakanı İbrahim Şabi’yi görevden aldığı belirtildi.

Öte yandan hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı kutsal topraklarda Hac ibadeti sırasında 11 ülkeden en az bin 81 hacı yaşamını yitirmişti.

Her yıl on binlerce kişi resmi olarak kayıt yaptırmadan hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyor. Kayıtlı olmayan hacı adayları klimalı alanlara erişemedikleri için yoğun bir şekilde sıcaklığa maruz kalıyor.