5 kişinin okla öldürüldüğü olayda bir tutuklama

Norveç'in Kongsberg kasabasında, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı oklu saldırıyla ilgili 37 yaşındaki bir Danimarkalı tutuklandı.

Oslo polisinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili sosyal medyada çok farklı senaryolar bulunduğuna dikkat çekilerek, saldırganın 37 yaşındaki Norveç'te yaşayan bir Danimarkalı olduğu duyuruldu.

Olayla ilgili terör şüphesinin devam ettiği belirtilen açıklamada, detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Norveç devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulunan saldırganın avukatı Fredrik Neumann, müvekkiliyle sabaha karşı 05.00'te görüştüğünü ve saldırının detaylarını anlatarak polise yardımcı olacağını söylediğini ifade etti.

Saldırgan 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Kongsberg kasabasında Coop adlı marketin yakınında çevredekilere oklu saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanmıştı.