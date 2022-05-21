5 ülkeden Rusya protestosu: APEC toplantısını terk ettiler

Asya-Pasifik bölgesinin ticaret bakanları ve diğer ülke temsilcileri, iki gün sürecek Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) konferansının açılış etkinliğinde bir araya geldi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen oturumda Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov söz alınca Japonya, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelandalı bakanlar, salonu terk etti. Bakanların Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etmek için böyle bir karar aldığı aktarıldı.

Gündem COVID-19 sonrası toparlanma süreci

APEC Ticaret Bakanları, korona virüs salgınına karşı getirilen kısıtlamaların hafifletilmesiyle 3 yıl sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Toplam 21 ülkenin katılım sağladığı toplantının gündeminde COVID-19 sonrası dönemde ticaret ve yatırımın teşviki, özellikle bölgede serbest ticarete giden yollar üst sırada yer alıyor. Gündemdeki diğer konular arasında gıda güvensizliği, yüksek enerji fiyatları ve turizmin yeniden başlaması yer alıyor.

Tayland Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit açılış konuşmasında, "Bu yılki APEC Ticaret Bakanları toplantısının sonucunun, korona virüs sonrası farklı alanlarda bölgesel ekonomik büyümenin toparlanması ve canlandırılması için politika yönünü belirlemeye yardımcı olmada önemli bir rol oynayacağını umuyoruz." dedi.

Bu yılki ev sahibi Tayland

Tayland hükümeti, bu yılki APEC toplantılarının ev sahipliğini yapıyor. 1989 yılında kurulan APEC, Asya Pasifik bölgesi tarafından serbest ticaret ve ekonomik iş birliğini tartışmak için bağlayıcı olmayan, fikir birliğine dayalı iş birliği temelinde faaliyet gösteriyor. APEC üyeleri, dünyanın toplam gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 60'ını ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor. Oluşumda Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Çin, Hong Kong, Endonezya, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Rusya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland, ABD ve Vietnam bulunuyor.