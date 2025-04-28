5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

Açıklamada, nadiren görülen hava olaylarının kesintiye neden olduğu vurgulanırken, "İspanya'nın iç bölgelerinde yaşanan ani ve şiddetli sıcaklık değişimlerinin, 400 KV'luk yüksek gerilim hatlarında 'atmosferik titreşim' olarak adlandırılan anormal dalgalanmalara yol açtığı" ifade edildi.

REN, tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu. İspanyol yetkililer ise REN'in iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.