5 yılda 8'inci seçim: Bulgaristan sandık başında

Bulgaristan'da seçmenler, son yıllarda süren siyasi istikrarsızlığa son verme beklentisiyle genel seçim için oy kullanıyor. Ülkede son beş yılda sekizinci kez düzenlenen seçimlerde, farklı siyasi partiler ve ittifaklar parlamentoda temsil edilmek için yarışıyor.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07.00 itibarıyla başladı. Merkez Seçim Kurulu (MSK), yurt içinde yaklaşık 12 bin, yurt dışında ise 55 ülkede toplam 493 sandık kurulduğunu açıkladı.

Oy verme işleminin saat 20.00'de sona ermesi planlanırken, sandık başında seçmen bulunması halinde sürenin en geç 21.00'e kadar uzatılabileceği bildirildi. Yurt dışındaki sandıklarda da benzer saat aralıkları uygulanıyor.

Birden fazla parti barajı aşabilir

Seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamaları, yüzde 4'lük seçim barajını en az beş siyasi oluşumun geçebileceğine işaret etti. Anketlere göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kurulan İlerici Bulgaristan Koalisyonu'nun önde olduğu belirtiliyor.

Parlamentoya girmesi beklenen diğer siyasi oluşumlar arasında GERB, PP-DB İttifakı, Hak ve Özgürlükler Hareketi, Vızrajdane ve Bulgaristan Sosyalist Partisi yer alıyor.

Katılımın artması bekleniyor

Ülkede 27 Ekim 2024'te yapılan son erken genel seçimde katılım oranı yüzde 38'de kalmıştı. Son anketler ise bu seçimde katılımın yüzde 50-60 aralığına yükselebileceğini gösteriyor.

Koalisyon ihtimali öne çıkıyor

240 sandalyeli parlamentoda hükümet kurulabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor. Siyasi gözlemciler, seçim sonrası oluşacak tabloya göre tek başına iktidar ihtimalinin zayıf olduğunu ve koalisyon hükümetinin öne çıktığını değerlendiriyor.