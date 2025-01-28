5 yıllık ara sona erdi: Hindistan-Çin uçuşları yeniden başlıyor!

Hindistan ve Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı kapsamında yapılan görüşmede, karşılıklı güvenin tekrar inşa edilmesinin önemi vurgulandı. Görüşmede, direkt uçuşların başlamasının yanı sıra, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme konusunda da mutabık kalındı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hint ve Çinli yetkililer, uçuşlara ilişkin düzenlemeleri yapmak için yakın zamanda bir araya gelecek. Yeni döenmde, Hint hacıların Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırları içerisindeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaretlerine de izin verilecek.

Çin-Hindistan uzlaşması

Çin ile Hindistan arasında, Himalayalar'daki tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına çıkan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler, geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmıştı. Taraflar, 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, anlaşmanın ardından, 23 Ekim 2024'te, Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi marjında yüz yüze görüşmüştü.