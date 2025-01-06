50 milyon Euro rüşvet iddiası: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy mahkemede!

Fransa’da 2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Nicolas Sarkozy’nin, 2007 seçim kampanyasını Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi yönetiminden yasa dışı yollarla aldığı paralarla finanse ettiği iddiasıyla yargılandığı "Libya Davası" bugün Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından Sarkozy ile birlikte üç eski bakan ve toplamda 12 kişi, Kaddafi yönetimiyle yolsuzluk anlaşmaları yapmakla suçlanıyor. Davanın yaklaşık 3 ay sürmesi bekleniyor.

Mahkeme, Sarkozy’nin suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası ve ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Sarkozy ise hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

"Telekulak davası" ve önceki kararlar

Sarkozy, geçtiğimiz Aralık ayında yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından yargılandığı "telekulak davası"nda bir yıl ev hapsine ve elektronik kelepçe takılmasına hükmedilmişti. Ayrıca, üç yıl süreyle seçilme hakkından mahrum bırakılmıştı.

Davanın arka planı

Sarkozy’nin 2007 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı yollarla 50 milyon Euro aldığı iddiası, Fransa’yı yıllardır sarsan en büyük siyasi skandallardan biri olarak öne çıkıyor.

Sarkozy’nin Libya’dan finansman aldığı iddiaları 2013 yılında ön soruşturma açılmasıyla gündeme gelmiş, 2018 yılında gözaltına alınmasının ardından resmen dava açılmıştı. Tanıklar arasında yer alan Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine, başlangıçta Sarkozy'nin Libya’dan finansman aldığını savunsa da, 2020 yılında bu iddialarını geri çekmişti.

Öte yandan, Sarkozy’nin tanıklar üzerinde baskı kurmak ve ifadeleri değiştirmek için 608 bin Euro harcadığı iddiası da davanın dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.