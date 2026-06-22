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500 milyon dolarlık uçan 'Beyaz Saray'ın ilk rotası Türkiye olabilir

Katar tarafından ABD’ye he­diye edilen ve yaklaşık 500 milyon dolar değer biçilen Bo­eing 747-8 tipi uçak, kapsam­lı dönüşüm çalışmalarının ar­dından başkanlık filosuna dâhil edildi. Uçağın ilk uluslararası görevlerinden birinin, temmuz ayında Ankara’da düzenlene­cek NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyareti olabileceği be­lirtiliyor.

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500 milyon dolarlık uçan 'Beyaz Saray'ın ilk rotası Türkiye olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Katar yöne­timi tarafından verilen Boeing 747-8’in Air Force One filosu­na katıldığını açıkladı. Uçağın iç bölümünde sınırlı değişiklik­ler yapılırken, dış yüzeyi kırmı­zı, beyaz, mavi ve altın renklerle yeniden tasarlandı. Trump ko­nuya ilişkin açıklamasında, “Bu uçak daha önce görülmemiş bir lüks seviyesinde uçan Beyaz Sa­ray’a dönüştürüldü” dedi.

Katar’ın uçağı ABD’ye bağış­ladığının ortaya çıkmasının ar­dından konu Washington’da siyasi tartışmalara neden ol­du. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi çevrelerden ba­zı isimler, bu ölçekteki bir he­diyenin çıkar çatışmasına yol açabileceğini ve Anayasa açı­sından sorun oluşturabileceği­ni savundu.

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