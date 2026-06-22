500 milyon dolarlık uçan 'Beyaz Saray'ın ilk rotası Türkiye olabilir
Katar tarafından ABD’ye hediye edilen ve yaklaşık 500 milyon dolar değer biçilen Boeing 747-8 tipi uçak, kapsamlı dönüşüm çalışmalarının ardından başkanlık filosuna dâhil edildi. Uçağın ilk uluslararası görevlerinden birinin, temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyareti olabileceği belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Katar yönetimi tarafından verilen Boeing 747-8’in Air Force One filosuna katıldığını açıkladı. Uçağın iç bölümünde sınırlı değişiklikler yapılırken, dış yüzeyi kırmızı, beyaz, mavi ve altın renklerle yeniden tasarlandı. Trump konuya ilişkin açıklamasında, “Bu uçak daha önce görülmemiş bir lüks seviyesinde uçan Beyaz Saray’a dönüştürüldü” dedi.
Katar’ın uçağı ABD’ye bağışladığının ortaya çıkmasının ardından konu Washington’da siyasi tartışmalara neden oldu. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi çevrelerden bazı isimler, bu ölçekteki bir hediyenin çıkar çatışmasına yol açabileceğini ve Anayasa açısından sorun oluşturabileceğini savundu.