52 şirket Davos’ta söz veriyor

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından mayıs ayında Singapur’da fiziksel olarak düzenlenecek olan Davos Zirvesi öncesi, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bulunduğu liderler online Davos Agenda etkinliğinde konuşacak. Etkinlikte ayrıca, 50’den fazla şirket, WEF’in Eylül 2020’de duyurduğu Paydaş Kapitalizm Karnesi için raporlama yapacaklarını da taahhüt edecek.

Taahhütler “paydaş kapitalizmine” geçişi destekleyecek

WEF, eylül ayında dünyanın hangi bölgesinde veya hangi sektörde faaliyet gösterdiklerine bakılmaksızın, şirketlerin çevreye, topluma ve yönetişime katkılarını ölçecek bir ESG (environmental, social and governance) Scorecard açıklamıştı. WEF’in Deloitte, EY, KMPG ve PwC ve 140 paydaşın katılımıyla son iki yılda oluşturduğu ve şirketlerin sorumluluk karnesi niteliğindeki söz konusu ESG Scorecard’da insan, gezegen, refah ve yönetim prensipleri olmak üzere

izlenmesi gereken dört ölçütü bulunuyor. Şirketlerin finansal olmayan faaliyetlerini raporlayabilmelerini kolaylaştıracak standartlar, aynı zamanda WEF’in güçlü şekilde savunmakta olduğu “hissedar kapitalizminden paydaş kapitalizmine geçişi” de destekler nitelikte. WEF’e göre bu standartlar, ayrıca şirket ve yatırımcıların sürdürülebilirlik kabiliyetini güçlendirecek ve böylece karar alma mekanizmalarını iyileştirerek şirketlerin oluşturduğu sürdürülebilir değer kapsamında şeffaflık ve hesap verilebilirliği artıracak.

WEF tarafından 24-29 Ocak tarihleri arasında online olarak düzenlenecek olan Davos Agenda etkinliğinde Paydaş Kapitalizmi Karnesi standartlarına uyacağını ve bu ölçütlere göre raporlama yapacağını taahhüt eden 52 şirketten bazıları şöyle: Siemens, Schneider Electric, Unilever, BBVA, Dow, HSBC, Mahindra, PayPal, Nestlé, Credit Suisse, Sony, Total, Royal Dutch Shell, Royal Philips, Eni, Heineken, Dell Technologies, Mastercard, Takeda, Novo Nordisk, Zurich Sigorta.

Bu kapsamda şirketler, işleriyle ilgili ölçütleri raporlayarak veya farklı bir yaklaşımın neden daha uygun olduğunu kısaca açıklayarak yatırımcılara ve diğer paydaşlara yaptıkları raporlarda temel ölçütleri yansıtacak. Bu raporlamayı destekleyerek iş ortaklarını da katılım sağlamaları için teşvik edecek olan şirketler ayrıca, ortak ESG ölçütlerine ilişkin finansal olmayan ve küresel bir raporlamaya yönelik gelişimi desteklemek için mevcut ESG standartlarının ve ilkelerinin bir noktada birleşmesi için çalışacak.

Bu ölçütleri yerine getirmek için taahhüt veren liderler, ESG faktörlerinin işletmelerin uzun süreli başarısı için giderek daha kritik bir öneme sahip olduğu sinyalini veriyor. Bu durum da, küresel şirketlerin ana strateji ve operasyonlarına sürdürülebilirlik ilkesini entegre etme niyetini belli ediyor. Paydaş kapitalizminin giderek daha yaygın bir hal aldığını belirten WEF Kurucusu ve Başkanı Klaus Schwab, “Şirketlerin yalnızca finansal konularda değil, aynı zamanda ESG etkilerini de raporlama konusundaki taahhütleri, insanlar ve gezegen için çalışan küresel bir ekonomiye doğru önemli bir adımdır” yorumunu yaptı.

Online Ajanda haftasında liderler geçidi

Toplam dört gün sürecek Davos Agenda etkinliğinde konuşmacı olarak yer alacak liderler listesi şöyle:

25 Ocak – Çin Devlet Başkanı Xi Jinping

25 Ocak – Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde

26 Ocak – Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

26 Ocak – Almanya Şansölyesi Angela Merkel

26 Ocak – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

27 Ocak – Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in

27 Ocak – Microsoft Kurucusu Bill Gates

27 Ocak – İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu

28 Ocak – Hindistan Başbakanı Narendra Modi

28 Ocak – Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez

29 Ocak– Singapur Cumhurbaşkanı Lee Hsein Loong

29 Ocak – Japonya Başbakanı Yoshihide Suga