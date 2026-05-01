56 milyon kişiyi ilgilendiren emeklilik hamlesi: Katkı payı artıyor

ABD’de emeklilik sistemine erişimi genişletmeye yönelik yeni bir adım atıldı. Başkan Donald Trump, 401(k) veya benzeri bir işyeri planına dahil olmayan yaklaşık 56 milyon çalışanı kapsayacak başkanlık kararnamesini imzaladı.

Düşük gelirlilere devlet katkısı

Yeni düzenleme kapsamında, yıllık geliri 35 bin 500 doların altında olan bireyler, 53 bin 250 dolar kazanan hane reisleri ve toplam geliri 71 bin dolar olan çiftler destekten yararlanabilecek. Bu gruptaki kişilere federal hükümet tarafından yılda 1.000 dolara kadar katkı sağlanması öngörülüyor.

Trump, Oval Ofis’te düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, “Federal çalışanların sahip olduğu emeklilik imkanlarını tüm Amerikalılara sunuyoruz” dedi.

Serbest çalışanlar da kapsama alınacak

Yeni sistemin, gig ekonomisi çalışanları, serbest meslek sahipleri ve sözleşmeli çalışanlar dahil olmak üzere geniş bir kesimi kapsaması planlanıyor. Küçük işletme sahiplerinin de sistemden yararlanabileceği belirtiliyor.

2027’de devreye girecek

Plan kapsamında başvuruların yapılacağı TrumpIRA.gov adlı internet sitesinin 1 Ocak 2027’de aktif hale gelmesi bekleniyor. Programın 2027-2032 döneminde yaklaşık 9,3 milyar dolarlık bir bütçeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

ABD’de daha önce başlatılan Saver’s Match programı kapsamında ise yaklaşık 27 milyon kişinin henüz sisteme dahil edilmediği ifade ediliyor.

Yeni düzenleme, ülkede emeklilik sistemine erişimi artırmayı hedefleyen en kapsamlı adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.