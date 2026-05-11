590 bin kişi Trump’ın 'altın telefonunu' bekliyor: Teslimat sıfır, iade belirsiz

ABD'de geçen yıl yarım milyondan fazla insanın satın aldığı, Trump Mobile'ın Amerikan bayraklı altın renkli akıllı telefonları T1'in hiç üretilmediği anlaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları Eric Trump ve Donald Trump Jr. 16 Haziran 2025'te uzak doğulu markalara rakip olarak altın kaplama Trump Mobile T1'i 499 dolardan satışa sunmuştu. Ancak 590 bin kişinin 100 dolarlık ön sipariş bedeli ile toplam 59 milyon dolar ödeme yaptığı telefonlardan halen ses yok.

Cihaz, aylık 47,45 dolara yine Trump Mobile tarafından sunulan bir paket ile satışa çıkarılmıştı. Bu paket ise sınırsız konuşma, mesajlaşma, internet, 5G erişimi, tele-sağlık hizmetleri, yol yardımı ve 230'dan fazla ülkeye uluslararası arama gibi özellikler vaat ediyordu.

İade yok, teslimatlar belirsiz

Ancak ne paket ne de cihaz piyasaya çıkmadı. İlk olarak 2025 yaz sonu için duyurulan teslimat tarihi, önce kasıma ardından aralığa ve son olarak da mart ortasına ertelendi. Buna hiçbir kullanıcı ödeme yaptığı cihaza kavuşamadı. Nisan ayında ise Trump Mobile, web sitesini güncelleyerek çıkış tarihini tamamen kaldırdı.

Şirket gecikmeyi federal hükümetin kapanmasına bağlarken, iade isteyenler de sonuç alamadı.

Sözleşme şartları sessizce güncellendi

Öte yandan Trump Mobile, 6 Nisan 2026'da ön sipariş depozitolarına ilişkin şartları sessizce güncelledi ve teslimat beklentilerini büyük ölçüde belirsizleştirdi.

Güncellenen metne göre, ödenen depozito bir satın alma ya da garanti edilmiş bir sipariş anlamına gelmiyor. Şirket, bu ödemenin sadece ileride cihaz satışa sunulursa değerlendirilme fırsatı sağladığını, ancak herhangi bir ürün tahsisi, rezervasyon ya da mülkiyet hakkı doğurmadığını belirtiyor.

Üretim ve teslimat için hiçbir garanti verilmedi

Şartlarda ayrıca, bağlayıcı bir satış sözleşmesinin ancak cihazın satışa sunulması ve ödemenin tamamlanması halinde oluşabileceği ifade ediliyor. Buna rağmen, ürünün piyasaya çıkışı, üretimi veya teslimat takvimi konusunda hiçbir garanti verilmediği vurgulanıyor. Tahmini teslim tarihleri ve lansman planları ise yalnızca bağlayıcı olmayan öngörüler olarak tanımlanıyor.

Ayrıca cihazın ticari olarak piyasaya sürülmesi, düzenleyici onayların alınması, üretimin başlaması ya da belirli bir süre içinde teslimat yapılması gibi konularda herhangi bir taahhüt bulunmadığı belirtiliyor. Ödemelerin devredilemez olduğu ve bağımsız bir nakit değeri taşımadığı da şartlar arasında yer alıyor.

Trump Media'nın T1 telefonu ne zaman çıkacak?

Ocak 2026'da Senatör Elizabeth Warren, teslim edilmeyen ürünler için alınan depozitoların incelenmesini ve Trump Mobile'ın 'ABD'de üretilmiştir' ifadesinin yanıltıcı olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Bu süreçte T1 modelinin gerçekten piyasaya çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini korurken, üretim yapısına ilişkin iddialar da tartışma konusu oldu.

Şirket söylemini 'ABD'de üretilmiştir'den 'Amerikan değerleriyle tasarlandı'ya çevirirken ürünün tamamen ABD'de üretilmeyeceğini, sadece son montajının Miami'de yapılacağını geri kalan üretimin ise yurt dışında gerçekleşeceğini doğruladı. Ayrıca şirketin, Çin'de üretilip yenilenen iPhone'lar ve ikinci el Samsung cihazları da satışa sunduğu bildirildi.