5G’de rekabetin kodu 'güvenlik'

26 Ağustos 2020

HİLAL SARI

ABD’de 2012 yılında Temsilciler Meclisi’nden geçen bir yasa ABD’li şirketleri Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Huawei ve yine Çinli rakibi ZTE Corp gibi şirketlerden ekipman almalarını ‘ulusal güvenliğe tehdit olabileceği’ gerekçesiyle engellemişti. Başka bir deyişle ABD hükümeti bu şirketleri kara listeye almıştı. Hatta geçtiğimiz ay ABD teknolojisi kullanan çip üreticilerinin Huawei’ye çip tedarik etmesi bile yasaklandı. Ancak ABD’nin İngiltere, Avustralya ve son olarak Hindistan gibi müttefiklerini de bu konuda yanına alması milyarlarca internet kullanıcısının hızını artıracak 5G pazarında rekabeti - Çin yetkililerce haksız şekilde - kızıştırıyor. Kanada, Japonya ve bazı Avrupa ülkeleri de Washington’u bu konuda destekliyor. Der Spiegel’deki bir habere göre ise mobil operatörlerinin tamamı Huawei müşterisi olan Almanya'nın ise şimdilik bu konuda bir kararı yok.

Operatör yatırımlarının %80'i 5G'ye

Huawei, pazar araştırma şirketi Dell’Oro Group verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde dünya çapında gerçekleşen telekom ekipmanı satışının yüzde 28’ini gerçekleştirdi. Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren en büyük araştırma şirketlerinden GSMA Intelligence tarafından yayımlanan bir raporda, mobil operatörlerin altyapı yatırımlarının 5 yıl içinde 1,1 trilyon dolara ulaşması, bu yatırımların yüzde 80’inin ise 5G alanında olması öngörülüyor. Rapora göre beş yıl içinde toplam bağlantıların yüzde 20’si 5G teknolojisiyle olacak. 5G dışında 2019’da en yaygın altyapı haline gelen LTE de yine yatırım alanlarından biri. Güney Kore, Çin ve Ortadoğu rapora göre 5G’ye geçmeye en istekli kullanıcılara ev sahipliği yapıyor. ABD, Avrupa ve Japonya’da ise şimdilik 4G’yle memnun olunduğu belirtiliyor. GSMA Intelligence Çinli operatörlerin 2018-2025 yılları arasında yeni 5G ağları için yaklaşık 200 milyar dolar harcamasını öngörüyor.

ABD ilk kez bir teknolojide öncü değil

The Wall Street Journal (WSJ) şirketin Çin hükümetinin desteği sayesinde rakiplerine göre ürünlerini daha ucuza satabildiğim yazmıştı ancak Huawei bu iddiayı reddediyor. Habere göre Beyaz Saray’da NASA Başkanı Daniel Goldin ve eski Nokia yöneticisi Hossein Moiin’in de aralarında olduğu uzmanların hazırladığı bir rapor dolaşmaya başladı. O raporda şu uyarı yapılıyor: “Modern tarih boyunca ilk defa ABD giderek büyüyen çok kritik bir teknolojide pazar lideri değil.” Konuya yakın kaynaklar ABD hükümetinin desteklediği bir konsorsiyumun Nokia ve Ericsson’a doğrudan yatırım yapması seçeneğini bile görüşmüş. Öte yandan bazı sektör uzmanları, Finlandiyalı Nokia ve İsveçli Ericsson’un uzun vadeli sağlığı hakkında endişeli. Nokia geçen yıl mart ayında temettü dağıtmayı durdurmuş ve CEO’su istifa etmişti. Ericsson ise yıllar sonra kâra dönebilmişti.