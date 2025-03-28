6 bölgede OHAL ilan edildi: Myanmar, art arda iki şiddetli depremle sarsıldı!

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre, Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.50 sıralarında deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden yaklaşık 12 dakika sonra 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle 20 kişi hayatını kaybederken; 200 kişi yaralandı. Ülkede askeri yönetim, altı bölgede olağanüstü hal ilan edilirken; uluslararası insani yardım talebinde bulunuldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) Çin’in güneyinde, Myanmar’da uluslararası ajanslardan alınan bilgilere göre 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yıkıma yol açtı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre deprem, Myanmar’da yıkıma yol açtı. Myanmar'ın Ava ve Sagaing bölgesini bağlayan Irrawaddy Nehri üzerindeki köprü çöktü. Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildi

Myanmar merkezli 7,7 büyüklüğünde depremin Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildiği açıklandı.

Yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen sarsıntının başkentteki yüksek binalarda hissedildiği, çok sayıda binanın tahliye edildiği öğrenildi.

Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı. Depremin ülkede yıkıma yol açtığı bildirildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir bina çöktü. Binanın çökme anı kameralara yansırken, yoğun duman yükseldiği ve çevredekilerin can havliyle kaçıştığı görüldü.

Yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı. Ayrıca sarsıntıyla birlikte bir binanın üst katındaki havuzdan suyun taştığı görüldü.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra yaptığı açıklamada, depremin ardından Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Deprem, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedildi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Myanmar depremini değerlendirdi

Öte yandan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Mynmar'da yaşanan depremi değerlendirdi. Depremin bir süre tüm yeryuvarını üç bileşenli sarsacağını kaydeden Ercan, artçıların da en az 1-2 yıl sürebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin Türkiye’nin uzak etki alanında olduğunu da vurguladı.