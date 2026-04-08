6 haftalık bekleyiş son buldu: Ateşkes sonrası İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açtı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırması ile başlayan çatışmalar 6. haftada tarafların ateşkes ilan etmesi ile geçici olarak son buldu.

ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik saldırıların iki haftalığına askıya aldığını açıkladı.

İran'ın ateşkes teklifi

İran, ABD tarafından sunulan 15 maddelik planı reddettiğini açıklayarak, tarafları ateşekese götüren kendi 10 maddelik teklifini duyurdu. İran’ın teklifinde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran ordusu koordinasyonunda ve İran'ın hakimiyetini garanti edecek şekilde düzenlenmesi, ABD güçlerinin bölgedeki üslerden çekilmesi, verilen zararların karşılanması ve tüm yaptırımların kaldırılması, yurt dışındaki bloke varlıkların serbest bırakılması ve tüm maddelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirilmesi gibi maddeler yer aldı.

Hürmüz'de trafik 6 hafta sonra yeniden başlıyor

Gelişmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişlerin İran ordusu kontrolünde yapılacağını duyurdu.

Trump da Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğunun azaltılması için yardımcı olacaklarını açıkladı.

'Orta Doğu'nun Altın Çağı olabilir'

Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Barışı için büyük bir gün! Çok sayıda olumlu gelişme olacak! Büyük paralar kazanılacak. İran yeniden yapılanma sürecine başlayabilir. Her türlü malzemeyle dolup taşacağız ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için orada bekleyeceğiz. Bunun olacağına eminim. Tıpkı ABD'de yaşadığımız gibi, bu Orta Doğu'nun Altın Çağı olabilir."