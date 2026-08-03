600 uçuş iptal edilmişti: WestJet grevinde kritik gelişme

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Kanada merkezli hava yolu şirketi WestJet ile kabin görevlilerini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE), yüzlerce uçuşun iptal edilmesine yol açan grevin sona erdirilmesi için geçici anlaşmaya vardı.

CBC News'ün haberine göre, WestJet çalışanları, sendika ile şirket arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine iş bırakma kararı aldı.

Grev nedeniyle 600 uçuş iptal edildi

WestJet, 4 bin 287 kabin görevlisinin greve katılması nedeniyle 31 Temmuz itibarıyla 600 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Seyahat hareketliliğinin en yoğun olduğu dönemlerden birine denk gelen iptallerden etkilenen yolculara para iadesi yapılacağı veya alternatif ulaşım seçenekleri sunulacağı bildirildi.

Kabin görevlileri, WestJet'in Calgary kentindeki genel merkezi önünde pankartlar açarak ve sloganlar atarak protesto düzenledi.

Ücret ve çalışma koşulları anlaşmazlığı

CUPE, kabin görevlilerine ödenen maaşların adil olmadığını ve çalışanların bazı görevleri karşılıksız yerine getirdiğini savundu.

Görüşmelerin ilerlemesinin ardından sendika ile Kanada'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi WestJet, grevin sonlandırılması ve çalışanların görevlerine dönmesi konusunda geçici uzlaşma sağladı.

Anlaşma çalışanların onayına sunulacak

Ayrıntıları açıklanmayan geçici anlaşma, sendika üyesi kabin görevlilerinin onayına sunulacak.

WestJet'in uçuş operasyonlarına ne zaman tam kapasiteyle döneceği ise henüz netleşmedi.