61. Münih Güvenlik Konferansı'nda son gün

Konferansın son günü, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, İzlanda Başbakanı Kristrun Mjoll Frostadottir ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in katılımıyla 1975 Helsinki Anlaşmalarına atıfta bulunan "Helsinki'den 50 Yıl Sonra Avrupa Güvenlik Mimarisi" başlıklı panelle başladı.

Daha sonra Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Balkan ülkelerinin AB'ye katılımının hızlandırılması konulu bir panelde konuşacak.

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden de "Avrupa Rekabetçiliğinin Artırılması" konulu panele katılacak.

Konferansa, ilk gününden bu yana ABD’nin yeni yönetiminin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda izlediği yol, Avrupa'nın savaşı sona erdirmek için barış müzakerelerine katılımı konusundaki anlaşmazlıklar ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in "Avrupa'da demokrasi eksikliğine" ilişkin tartışmalı sözleri damgasını vurdu.

Vance Avrupalıları uyardu

Vance, konferanstaki konuşmasında, beklentilerin aksine Ukrayna-Rusya Savaşı'nın nasıl sona ereceğine değinmeden, Avrupa hükümetlerini "göç konusunda seçmenlerin endişelerini görmezden gelmek, ifade özgürlüğü ve siyasi muhaliflere yönelik sansürleri" nedeniyle eleştirmişti.

Avrupalıları demokrasiye yönelik tehdit konusunda uyaran Vance, Almanya'da siyasilerin Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile aralarına mesafe koyma tartışmalarına, "Güvenlik duvarlarına yer yok." ifadesiyle doğrudan atıfta bulunmuştu.