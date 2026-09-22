7 aktörden ortak hamle: Çok Taraflılık İçin Ortaklar kuruldu

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New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında başlatılan girişime ilişkin AB Konseyi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Çok Taraflılık İçin Ortaklar” girişiminin Avustralya, Barbados, Brezilya, Kanada, Hindistan, Kenya ve Avrupa Birliği’nin eş sponsorluğunda başlatıldığı bildirildi.

Farklı kıtalardan gelen ülkelerin temel bir inancı paylaştığı aktarılan açıklamada, "Karşı karşıya olduğumuz sorunlar, herhangi bir ülkenin tek başına hareket etmesiyle çözülemez." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ortak amacın uluslararası hukuku korumak, çok taraflı işbirliğini güçlendirmek ve halklar için barış ve refahı sağlamak olduğu belirtildi.

İklim değişikliğinden küresel sağlığa, teknolojik dönüşümden uluslararası güvenliğe kadar çağın sorunlarının ortak çözümler gerektirdiği ifade edilen açıklamada, "Dolayısıyla bu sorunlara verdiğimiz yanıt da ortak olmalıdır." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, "Mesajımız basit: Birlikte hareket ettiğimizde daha güçlüyüz ve birlikte, ortak ilkelerimizi somut sonuçlara dönüştürebiliriz." ifadeleri kullanıldı.

"Sorunları kolektif olarak ele alabiliriz"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, girişime ilişkin New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "AB, İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden Avrupa kıtasına refah ve barış getirmek amacıyla doğmuş bir örgütün harika bir örneğidir ve dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla angaje olmaya kararlıyız." dedi.

Girişimin BM'nin yerini almak istemediğini, aksine BM'yi ve diğer çok taraflı kurumları güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Costa, "Bu bir seçenek değil. Bu idealizm değil. Buna ihtiyacımız var, çünkü bugün karşı karşıya olduğumuz sorunları ancak kolektif olarak ele alabiliriz." diye konuştu.