700 milyar dolarlık altın kasası yeniden gündemde: Trump Fort Knox’u açmak istiyor

Geçen yıl ABD'nin altın deposu Fort Knox'u açıp yaklaşık 700 milyar dolar değerindeki ulusal altın rezervinin yerinde olduğundan bizzat emin olmak istediğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, yeni röportajında bu niyeti tekrarladı.

Elon Musk'ın Devlet Verimliliği Dairesi (DOGE) başkanı olduğu dönemde bir sosyal medya kullanıcısı ülkenin altın rezervlerinin incelemesi gerektiği yönünde bir öneride bulunmuş ve Musk'ın buna cevapı büyük çaplı tartışma yaratmıştı.

"Altının orada olup olmadığını görmek istiyorum"

Trump, bu tartışmaları hatırlatarak "Fort Knox'un kapısını çalmak ve içeride altın olup olmadığını görmek istedik. Çünkü çok fazla hırsızlık yapıyorlar. Altının orada olup olmadığını görmek istiyorum, eminim ki orada olacaktır." dedi. Ancak ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğine dair bir tarih vermedi.

Kapılar en son 2017'de açıldı

Kentucky'de son derece güvenli bir tesiste saklanan altın rezervi, hükümetin altın arzının yarısını oluşturuyor. Tesisin en son ne zaman kapsamlı bir denetimden geçtiği ise tam olarak bilinmiyor.

1974 yılında, hükümetin kıymetli altın rezervlerinin yağmalandığı yönündeki spekülasyonların ardından gazeteciler ve bir Kongre heyeti, 2017'de de dönemin Hazine Bakanı Steve Mnuchin, altın rezervlerini görmek için Fort Knox'a girmişti.

Fort Knox'ta ne kadar altın var?

Fort Knox'ta yaklaşık 147 milyon ons altın bulunduğu tahmin edilirken, bu miktar güncel piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 700 milyar dolara karşılık geliyor. Ancak ABD Hazinesi altını halen 1973'te belirlenen ons başına 42,22 dolarlık 'resmi muhasebe fiyatı' üzerinden kaydettiği için, aynı rezervin bilanço değeri yaklaşık 6,2 milyar dolar olarak görünüyor. Bunun da, ons başına yaklaşık 4 bin 700 dolar civarında seyreden piyasa değerinin çok altında olduğu belirtiliyor.

Teknik olarak, ABD'nin ve dünyanın en büyük altın kasası ise New York Federal Rezerv Bankası binasında bulunuyor. Ancak burada diğer ülkelerin altın rezervleri de saklanıyor.

Fort Knox’un ekonomik rolü

ABD'nin 1971’de altın standardını bırakmasıyla birlikte, ülkenin altın rezervlerinin sembolik merkezi olan Fort Knox’un ekonomik rolü büyük ölçüde azalmıştı. Doların değerini desteklemek için kritik olan altın stokları, bugün sadece Federal Reserve varlıklarının bir parçası olarak görülüyor.

Trump ise ikinci başkanlık döneminde devlet mülklerini bizzat denetleme ve yenileme konusuna ağırlık veriyor. Bu kapsamda geçen hafta, başkanlık konvoyuyla Lincoln Anıtı'nın yansıtma havuzuna kadar giderek yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve havuzun “Amerikan bayrağı mavisi” renkle kaplanmasını istedi.