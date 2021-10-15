75 yıllık havayolu şirketi son uçuşunu yaptı

İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı

Alitalia'nın AZ 1586 sefer sayılı son uçuşu, Sardinya adasındaki Cagliari kentinden başkent Roma'ya yapıldı.

İçinde 180 yolcu bulunan Airbus 320 tipi uçağın, Roma Fiumicino Havaalanı'na gece yerel saatle 23.22'de inmesiyle, havayolu taşımacılığında bir devir sona ermiş oldu.

16 Eylül 1946’da kurulan ve 1960’lara gelindiğinde Avrupa’nın önde gelen havayolu firmalarından biri olan Alitalia, özelikle son 30 yıllık dönemde girdiği mali krizlerinden kurtulamayarak sürekli geriledi.

Hükümetlerin desteğiyle ayakta kaldı

Bu sürede İtalyan hükümetleri, pek çok kez sağladığı mali destekle Alitalia'yı iflasın eşiğinden kurtardı.

Avrupa Birliği’nin (AB), söz konusu mali destekleri durdurma kararlarına karşın, İtalyan hükümetlerinin son 20 yılda acil durum kredileri şeklinde 13 milyar euro civarında kaynak aktardığı Alitalia, bu kaynaklar sayesinde faaliyetlerini bugüne dek sürdürebildi.

Alitalia, bir dönem Hollandalı bayrak taşıyıcı KLM ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Etihad Havayolları ile yaptığı iş birlikleriyle sefer maliyetlerini düşürmeye çalışsa da 2020’de patlak veren COVID-19 salgını ve uygulanan karantina tedbirlerinden olumsuz etkilendi.

İtalya’da şubat ayında göreve gelen Başbakan Mario Draghi ve kabinesinin, Alitalia’yı kurtarma çağrılarını ve kredi taleplerini karşılıksız bırakması, 75 yıllık firmanın sonu oldu.

Alitalia’nın kapanacağının yaz aylarında kesinleşmesiyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan pek çok Alitalia çalışanı, protesto eylemleri yapıyordu.

Yeni havayolu firması "ITA"

"İtalya Hava Taşımacılığı" anlamına gelen "Italia Trasporto Aero"nun (ITA) baş harflerini alan yeni hava yolları, Alitalia’nın faaliyetlerini noktalamasının ardından bu sabah kendi faaliyetlerini başlattı.

ITA, ilk seferini sabah yerel saatle 7.35'te Milano Linate Havaalanı'ndan Bari kentine yapıldı. Bir diğer sefer ise yerel saatle 08.00'de Roma Fiumicino Havaalanı’ndan Milano Linate Havaalanına gerçekleştirildi. ITA, ilk uçuşlarını Alitalia'dan aldığı uçaklarla yaptı.

İtalya'nın yeni bayrak taşıyıcı havayolu olan ITA, halefi Alitalia’ya göre çok daha küçük bir şirket olarak kuruldu.

İtalyan devletinin 700 milyon eurodan fazla kaynak aktararak ve Avrupa Komisyonu’nun onayı doğrultusunda kurduğu ITA, Alitalia'nın yaklaşık 10 bin 500 çalışanından sadece 2 bin 800 kadarını, filosundaki bazı uçakları ve slot haklarını devralacak.

Basındaki haberlere göre, ITA'nın ilk aşamada 44 noktaya uçması planlanırken, 2025'e kadar bu sayının 74'e çıkacağı belirtildi.