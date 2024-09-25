79. BM Genel Kurul Toplantısı'na giden Macron, New York'ta ikili temaslarda bulundu

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, New York’taki temasları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü. İki lider Brezilya ve Fransa arasında 28 Mayıs’ta imzalanan stratejik ortaklık eylem planını, güvenlik ve sınır ötesi işbirliğini ele aldı. Macron ile Lula da Silva yoksullukla mücadele ve çevre sorunları başta olmak üzere büyük küresel sorunlara yaklaşımlarındaki fikir birliklerini dile getirdi.

Deniz altı elektrik kablosu projesi...

Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile de görüştü. İkili görüşmede, Avrupa'yı Doğu Akdeniz'e bağlayacak deniz altı elektrik kablosu projesi ele alındı.

Macron'dan Pezeşkiyan'a: 3 Fransız vatandaşını serbest bırakın

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile de bir araya gelen Macron, 'iki yıldır İran hapishanelerinde keyfi olarak tutulan 3 Fransız vatandaşının bir an evvel özgürlüklerine kavuşturulması gerektiğini' dile getirdi. Öte yandan Macron, İran'dan Rusya’ya balistik füze gönderilmesini 'şiddetle' kınayarak, Pezeşkiyan'ı İran'ın Rusya'ya desteğini sürdürmesine karşı uyardı.

İran'ın nükleer programının gidişatından 'büyük endişe' duyduğunu belirten Macron, bu konuda diplomatik bir çözüm için Pezeşkiyan'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile 'tam işbirliği' içinde olmaya çağırdı.

Orta Doğu'daki duruma ilişkin ise Macron, İran'ın gerilimin düşürülmesinde 'sorumluluğu' olduğunu ve nüfuzunu bu anlamda kullanması gerektiğini belirtti. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşmasında Batılı ülkelerin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, Batı'nın çifte standart uyguladığını söyledi.

Ülkesinin nükleer faaliyetlerinden bahseden İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, nükleer silah üretme peşinde olmadıklarını kaydetti.