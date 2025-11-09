79 yıl sonra bir ilk: Suriye Cumhurbaşkanı Şara ABD’de
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gittiği bildirildi. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı bilgilere göre Şara, Brezilya’da düzenlenen COP30 İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından Washington’a geçti. Ziyaret, 1946’dan bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor.
Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.
79 yıl sonra bir ilk
Ziyaret, iki ülke ilişkileri açısından tarihi bir önem taşıyor. Zira 1946’da diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana hiçbir Suriye Cumhurbaşkanı Washington’a resmi ziyaret gerçekleştirmemişti.