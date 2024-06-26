8 günlüğüne gitmişlerdi: Uzayda mahsur mu kaldılar?

Boeing'in yeni Starliner uzay aracını test eden iki astronotun 8 günlük sürecin sonunda Dünya'ya geri dönmesi bekleniyordu ancak astronotların Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) kalacağı duyuruldu.

Geminin Dünya'ya dönüşü, iticilerdeki sorunlar ve helyum gazı sızıntıları nedeniyle zaten gecikmişti. NASA, astronotlarını ne zaman eve getireceğine karar vermeden önce teknik sorunlar üzerinde üst düzey bir inceleme yürüttüklerini açıkladı.

Starliner, küçük bir helyum gazı sızıntısına rağmen 5 Haziran'da fırlatıldı Helyum, uzayda manevra yapmak ve Dünya atmosferine yeniden girmek için yavaşlamak için kullanılan itici sistemlere itici güç itmek için kullanılıyor.

Nasa, daha önceki açıklamalarında sızıntıların astronotlar için herhangi bir güvenlik riski oluşturmadığını belirtmişti.

Gerçekleştirilen üst düzey toplantıların ardından NASA, planlanan geri dönüşün 2 Temmuz'a ayarlanması gerektiği sonucuna vardı ve kararın neden değiştirildiğine ilişkin ek bilgi vermedi.

Uzay ajansı, astronotların mahsur kalmadığını ve Starliner'ın ISS'de acil bir durumda Dünya'ya dönme sertifikasına sahip olduğunu vurguladı.

Roket tahrik sistemleri konusunda uzmanlaşmış bir İngiliz şirketi olan Rocket Engineering'in başkanı Dr. Adam Baker, fırlatmanın gerçekleştirilmesine ilişkin konuşarak, "Her şeyi fazla mükemmelleştirmeye çalışmanın çok uzun sürmesi, çok pahalı olması ve bunun sonucunda da kamusal ve siyasi desteğin kaybolması riski var. Bu yüzden fırlatmanın nedenini anlıyorum" dedi.