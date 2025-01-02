8 yıl ABD ordusunda hizmet vermiş: New Orleans'taki Noel faciasının faili emlakçı çıktı!

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde yeni yıl kutlamalarının yapıldığı caddede gerçekleştirdiği saldırıyla 15 kişinin ölümüne sebep olan Shamsud-Din Jabbar’ın emlakçılık geçmişi ve kendisini tanıttığı bir video ortaya çıktı.

Saldırgan, YouTube’daki bir videosunda Texas eyaletinde doğup büyüdüğünü, Houston’da yaşadığını ve orduda görev yaptığı dönemde kazandığı becerileri emlakçılık kariyerine nasıl uyguladığını anlatıyor.

2020'de yayınladığı videoda Jabbar, on yıl boyunca insan kaynakları ve bilgi işlem uzmanı olarak ABD ordusunda çalıştığını ve bu süreçte mükemmel hizmetin önemini öğrendiğini vurguladı. Ayrıca, "Bu becerilerimi bir emlakçı olarak kariyerime uyguladım ve diğer acentelerden ayıran en büyük özelliğimin sert pazarlık yapma yeteneğim olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

New Orleans'taki saldırı, yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Bourbon Caddesi’nde meydana geldi. Yerel saatle 03.15’te bir sürücü, pikap aracıyla kalabalığın içine dalarak etrafa ateş açtı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis olmak üzere en az 35 kişi ise yaralandı. Yetkililer, saldırganın "kasıtlı bir şekilde mümkün olduğunca çok insanı ezmeye çalıştığını" belirtti. FBI, olayın "terör eylemi" olarak soruşturulacağını duyurdu.

Saldırgan, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti. FBI'nın yaptığı açıklamada, saldırganın saldırıda kullandığı aracı Turo adlı bir araç kiralama uygulamasından kiraladığı ve aracın cinayeti gerçekleştirmeden önce kiralandığı belirtildi.