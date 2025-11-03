800 milyon dolara yükseldi! Kazanma olasılığı 290 milyonda bir...

ABD’de Mega Millions piyangosunda kimse Halloween çekilişinde altı sayıyı tutturamayınca büyük ikramiye 800 milyon dolara çıktı.

Mega Millions yetkilileri, “Kasım ayında büyük ikramiye en son 2016’da kazanılmıştı” açıklamasını yaptı.

2002’de başlatılan oyun tarihinde kasım ayında toplam 16 kez büyük ikramiye verildi. En büyüğü ise 4 Kasım 2014’te New York’ta kazanılan 326 milyon dolarlık ödüldü.

Bu yılki ödül, Mega Millions tarihinin en büyük dokuzuncu ikramiyesi olma potansiyeline sahip.

Büyük ikramiye en son 27 Haziran’da Virginia’da kazanılmıştı. O tarihten bu yana biriken ödül, Şükran Günü öncesi rekor seviyeye ulaştı.

Son çekilişte 557 bin 912 kişi, küçük ödüllerle birlikte toplam 10,9 milyon dolar kazandı. Ancak kimse altı sayıyı tutturamadığı için büyük ödül devretti.

Bilet fiyatı 5 dolar

Mega Millions biletleri 45 eyalette, ayrıca Washington D.C. ve ABD Virjin Adaları’nda satılıyor.

Bir biletin fiyatı 5 dolar. Çekilişler Salı ve Cuma günleri Georgia eyaletinin Atlanta kentinde Doğu Saatiyle 23.00’te yapılıyor.

Bilet satışları genellikle çekilişten 1–2 saat önce sona eriyor.

Mega Millions’a göre, herhangi bir ödül kazanma ihtimali 23’te 1, büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı ise 290 milyon 472 bin 336'da bir...

Bu oranlara rağmen, 800 milyon dolarlık dev ikramiye milyonlarca Amerikalıyı şansını denemeye teşvik ediyor.