87 yaşındaki annesinin cesediyle yaşadı

Japonya’nın Shizuoka kentinde yaşayan Naoki Sano (62), annesi Masae Sano’nun (87) ölümünü bildirmeyerek cesedi evlerindeki bir odada günlerce bıraktı.

Sano, annesi Masae’nin ölümünü 20 gün boyunca resmi makamlara bildirmedi.

Olayın, Sano’nun başka bir yerde yaşayan kız kardeşinin pazar günü yaptığı telefon görüşmesi sonrası gün yüzüne çıktığı ifade edildi. Şüpheli, telefon görüşmesinde annelerinin hayatını kaybettiğini söyleyince kız kardeşi hemen eve geldi. Evin içinde annesinin cesedini bulan kadın, acil yardım hattını arayarak durumu bildirdi.

“En son üç hafta önce gördüm"

Polis ekiplerinin ilk incelemesine göre 87 yaşındaki kadın yer yatağının üzerinde yatarken bulundu. Vücudunda dışarıdan görülebilen herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadığı aktarıldı.

Kadının kızı, annesini en son yaklaşık üç hafta önce gördüğünü söyledi. Ayrıca annesinin bilinen bir kronik rahatsızlığının bulunmadığını belirttiği kaydedildi.

Polis, kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağını açıkladı. Soruşturma sürerken, şüphelinin ihmal mi yoksa farklı bir nedenle mi ölüm haberini geciktirdiği araştırılıyor.