8,8 milyon kişinin verisi çalındı: Bakanlıktan dikkatli olun çağrısı

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Danimarka'da Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi'ne (CPR) kayıtlı yaklaşık 8,8 milyon kişinin isim, adres ve CPR numaralarının yetkisiz kişilerin eline geçtiği bildirildi. İhlalin, bir şirketin sisteme yasal erişiminin kötüye kullanılmasıyla gerçekleştiği açıklandı.

Danimarka Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, CPR'de ciddi bir güvenlik ihlali tespit edildiği belirtildi.

Şirketin sisteme erişimi durduruldu

Bakanlık, yetkisiz kişilerin Danimarkalı bir şirketin erişim yetkisinden yararlandığını bildirdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından CPR yönetimi, ilgili şirketin sisteme erişimini durdurdu. İhlale ilişkin soruşturma başlatıldı.

Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanı Christina Egelund da durumu son derece ciddi olarak nitelendirerek, yetkili kurumlarla birlikte olayın tüm boyutlarını incelediklerini söyledi.

Vatandaşlara dikkatli olma çağrısı

Egelund, benzer ihlallerin tekrarlanmasını önlemek amacıyla CPR numaralarının korunmasına yönelik girişimlerin başlatıldığını belirtti. Bakan, Danimarkalılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kayıt sayısı ülke nüfusunu aşıyor

Danimarka medyasına göre, ülkenin nüfus kayıt merkezi olan CPR'de yaklaşık 11 milyon kişinin verisi bulunuyor. Sistemde yurt dışında yaşayanların ve hayatını kaybedenlerin kayıtları da yer alıyor.

Bu nedenle kayıtlı kişi sayısı, nüfusu 6 milyonun üzerinde olan Danimarka'da yaşayanların sayısından daha yüksek.