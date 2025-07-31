9 bin 500 metrede hayat: Bilim insanları okyanusun en derin yaşamını görüntüledi

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu’nun ulaşılamaz derinliklerinde daha önce hiç gözlemlenmemiş deniz canlılarını kayda aldı.

Çin Bilimler Akademisi (CAS) öncülüğündeki araştırma ekibi, “Fendouzhe” adlı ileri teknoloji denizaltı aracıyla Pasifik Okyanusu’ndaki hadal çukurlarına indi. Görevde ulaşılan en derin nokta, deniz seviyesinden 9 bin 533 metre aşağıdaydı.

Ekip, bu görev sırasında karanlık ve büyük basınç altındaki yaşamı ilk kez bu kadar ayrıntılı şekilde görüntüledi. Özellikle Siboglinid Polychaeta ve Bivalvia gibi türlerin bu zorlu şartlara nasıl adapte olduğunu ortaya koyan araştırmacılar, aynı zamanda şu ana kadar bilim dünyasında kaydı bulunmayan bazı canlı türlerini de keşfetti.

Araştırma sonuçlarına göre, bu canlılar kemosentez temelli beslenme biçimleriyle yaşamlarını sürdürüyor. Yani güneş ışığı yerine, okyanus dibindeki kimyasal reaksiyonları kullanarak hayatta kalıyorlar.

Elde edilen bulgular, yalnızca yeni türlerin keşfiyle sınırlı değil. Aynı zamanda bilinen türlerin habitat ve derinlik sınırlarının da yeniden çizilmesine yol açıyor.

Çalışmanın yazarlarından Mengran Du, BBC’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu canlılar süper yüksek basınca da bir şekilde uyum sağlamak zorunda. Bu da bizim için yeni sorular doğuruyor."

İskoçya Deniz Bilimi Derneği'nden Andrew Sweetman ise keşfin önemine dikkat çekerek, "Bu gözlemler, okyanusun en derin bölgelerinde bile metanla beslenen ekosistemlerin olabileceğini gösteriyor" dedi.

Araştırmanın tüm bulguları, bilim dünyasının prestijli yayınlarından Nature dergisinde yayımlandı.

Daha önce yapılan en derin deniz canlısı gözlemi, 2023’te Japonya’nın güneyindeki Izu-Ogasawara Çukuru’nda gerçekleşmişti. Ancak yeni keşif, derin deniz biyolojisi açısından şimdiye kadar ulaşılmış en ileri sınırları temsil ediyor.