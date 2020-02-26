90 milyar dolarlık şirket alan CEO görevi bıraktı

26 Şubat 2020

Ceyhun KUBURLU

STAR Wars, Marvel serileri ile Fox'un eğlence işlerini satın alarak Disney’i geliştiren CEO Bob Iger, dün istifa ettiğini açıkladı. Walt Disney Co şirketi ile Disney parkları ve ürünlerinin yeni başkanı olarak, Iger'in yerine Bob Chapek getirildi.

Iger, 31 Aralık 2021 tarihli sözleşmesinin bitimine kadar şirketin icra başkanı olarak kalacak. 2015'ten bu yana şirketi yönten Iger, 71 milyar dolara Fox’un eğlence işlerini satın almış, Disney Plus yayın hizmetini Kasım 2019’da başlatmıştı. Disney Plus, üç ay içinde 29 milyon dolara yakın gelir elde etmişti. Iger, istifa açıklamasında, bu başarılı stratejileri uygulamaya koyduktan sonra işin yaratıcı tarafına odaklanmak istediğini belirtti. Disney'in günlük çalışmalarıyla ilgilenirken yaratıcı işleri yapamayacağını, bu nedenle CEO’luktan istifa ettiğini açıkladı.

İşte 90 milyar dolarlık işlem

Bob Iger'in Disney CEO'su olarak yaptığı bazı önemli satın almalar ve çalışmalar ise şöyle:

2019: Disney +'ı piyasaya sürdü

2018: Fox varlıklarını 71 milyar dolara satın aldı

2018: ESPN +'ı piyasaya sürdü

2016: Şanghay Disneyland'ı açtı

2012: Lucasfilm'i 4 milyar dolara satın aldı

2009: Marvel'i 4 milyar dolara satın aldı

2006: Pixar'ı 7.4 milyar dolara satın aldı